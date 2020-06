Cidades Esforço de alunos sem internet em Goiás comove sociedade Estudantes com dificuldades de conexão à internet recebem apoio da família e terceiros para seguir com estudo a distância. Seduc diz preparar plano de reposição especial

A suspensão das aulas presenciais em Goiás desde março deste ano tem revelado a dificuldade de alunos da rede pública em acompanhar as atividades de aprendizagem a distância. Os estudantes da rede pública são os mais afetados, sobretudo aqueles com menor poder aquisitivo e que residem no interior, bem como em áreas rurais. No último mês de abril O POPULAR já havia mostr...