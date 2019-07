Cidades Escritório de Goiânia assume toda a defesa de João de Deus Após renúncia de nove advogados, equipe que já atuava no caso fora da esfera penal desde o começo e vinha respondendo por alguns pedidos pontuais conversa com médium para acompanha-lo em todas as denúncias.

O escritório Van Gualberto Advogados Associados, com sede em Goiânia, responde agora por toda a defesa do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 77 anos, nos processos penais atuais e futuros que envolvem as denúncias de abuso sexual que vieram à tona a partir de novembro de 2018. Foram mais de 500 casos relatados ao Ministério Público desde então, que até m...