Cidades Escolinhas de Goiânia entram na Justiça por volta às aulas Depois de decisão que permitiu a retomada de oito creches e berçários, mais de 40 unidades privadas vão ingressar com mandado de segurança para reabrir. Prefeitura diz que vai recorrer

Mais de 40 escolas privadas de Educação Infantil de Goiânia vão entrar com ação no Judiciário nesta quinta-feira (24) para ter a autorização de receber crianças de 0 a 6 anos. Creches e berçários de Posse, Ceres, Senador Canedo e Anápolis também avaliam a possibilidade de ingressar com o pedido, segundo a advogada da Associação das Instituições Particulares de Ensino de Go...