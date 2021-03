Cidades Escolas privadas preparam retomada de aula presencial em Goiânia Decreto prevê que salas tenham 2,25m de espaço para cada aluno e distância de 1,5m entre carteiras. Alguns colégios só voltam dia 5

Com a flexibilização da quarentena em Goiânia, as escolas particulares de ensino regulas nas etapas infantil, fundamental e médio poderão retomar as aulas presenciais dentro dos critérios apresentados como regra a partir de quarta-feira (31). Mas com o feriado de Sexta-feira da Paixão no dia 2, algumas unidades deixaram para receber os alunos nas unidades apenas na segun...