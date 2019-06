Cidades Escolas públicas e privadas suspendem aulas nesta sexta-feira em Goiânia e Aparecida Um ato com bancários, metalúrgicos e trabalhadores da Saneago está marcado para a manhã de hoje no Coreto da Praça Cívica

