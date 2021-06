Cidades Escolas públicas de Goiás enfrentarão deficiências estruturais no retorno ao ensino presencial Unidades estaduais e municipais ainda precisam lidar com uma série de questões para a retomada das atividades com alunos e professores, prevista para o início de agosto

Os estudantes e professores das escolas públicas de Goiás terão de conviver com deficiências estruturais de parte significativa das instituições na volta ao ensino presencial. Apesar do recebimento de recursos extras durante a pandemia, unidades estaduais e municipais lidam com características que estão em desacordo com as recomendações sanitárias. Faltando pouco mais ...