Cidades Escolas em Goiânia buscam prevenção contra o novo coronavírus Conscientização dos pais, reforço do uso do álcool em gel e lavagem constante das mãos estão entre as principais estratégias usadas pelas unidades de ensino

As unidades de ensino em Goiânia já estão procurando se prevenir contra o novo coronavírus (Covid-19). O reforço na lavagem das mãos, uso do álcool em gel 70% e o trabalho de conscientização com os pais sobre o que é a doença, como a identificar e o que se deve fazer caso algum aluno fique doente têm sido as principais estratégias adotadas pelas escolas privadas. ...