Cidades Escolas em Goiás se preparam para aulas híbridas Colégios particulares fazem aquisição de equipamentos, treinamento de professores e traçam estratégias para a possibilidade da volta das atividades presenciais

As instituições particulares de ensino de Goiás já estão se preparando para a possibilidade de retorno às aulas presenciais, com restrições, caso a epidemia do coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiás continue perdendo a força. Algumas das principais ações dos estabelecimentos têm sido a aquisição de equipamentos, o treinamentos de professores e a delimitação de estratégias ...