Escolas e faculdades de Goiânia terão que fornecer informações sobre custos durante a pandemia

Em liminar, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) determinou que 50 instituições de ensino, entre escolas e faculdades, terão que fornecer informações sobre as metodologias utilizadas e os custos existentes durante o período de suspensão total ou parcial das aulas presenciais devido a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). A determinação do juiz Romério d...