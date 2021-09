Cidades Escolas do Futuro oferecem 8,8 mil vagas em cursos de qualificação e capacitação em Goiás Ao todo, são 21 opções de cursos nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto

Estão abertas as inscrições para 21 cursos de capacitação e qualificação nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto. São 8,8 mil vagas gratuitas, que devem ser preenchidas por meio de sorteio entre os inscritos. Os cursos são ofertados pelas Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs). As inscrições estão abertas e se estendem até o ...