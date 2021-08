Cidades Escolas do Futuro de Goiás abrem mais de 400 vagas temporárias para profissionais Os salários variam entre R$ 1.350,00 e R$ 6.500,00, para os níveis fundamental, médio e superior, com prazo de validade de cinco anos

A Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), da Universidade Federal de Goiás, abriu processo seletivo simplificado para seleção de 461 profissionais para as Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG). Os salários variam entre R$ 1.350,00 e R$ 6.500,00, para os níveis fundamental, médio e superior, em caráter temporário, com prazo de validade de cinco anos. Ao todo, ...