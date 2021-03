Cidades Escolas de Goiânia optam por suspender aulas presenciais por conta da Covid-19 Movimento anunciado por duas unidades se dá pelo agravamento da pandemia. Associação e outros estabelecimentos defendem opção presencial

Duas escolas particulares de Goiânia decidiram, por conta própria, suspender as aulas presenciais em razão do agravamento da pandemia de Covid-19. As unidades consideram que, apesar de o decreto que resguarda a possibilidade do ensino presencial, o momento é delicado e impacta na necessidade da ação. A questão, porém, é vista de diferentes maneiras entre outras escolas....