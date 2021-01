Duzentos e oitenta e seis escolas da rede estadual de Goiás serão usadas para aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além destas, outras unidades da rede municipal, federal e escolas particulares, como a Universidade Paulista (Unip) e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), também cedem espaço para a realização da avaliação nos dias 17 e 24 de janeiro. Funcionários das unidades passaram por treinamento para atuarem nos dias do exame e unidades já estão sendo preparadas.

No Centro de ensino em período integral Lyceu de Goiânia, funcionários informaram que a unidade está praticamente pronta para receber os alunos. A limpeza e a higienização com produtos como álcool e hipoclorito, por exemplo, é realizada pelos próprios servidores, que também precisaram ser orientados sobre as regras mais rígidas impostas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Inep não informou o total de escolas que atenderão aos candidatos, apenas que todas as salas deverão obedecer às regras de distanciamento e abrigar a metade da capacidade total. Os estudantes deverão ficar com pelo menos 1,5 metro de distância entre eles. Uma funcionária do Colégio Estadual Jardim América também informou que outras salas que não são usadas normalmente para aulas, como diretoria ou coordenação, poderão ser utilizadas, caso seja necessário. Nestes casos, para atender candidatos que tenham comorbidades e apresentem necessidade de um distanciamento ainda maior. O Inep informou que nestes casos, as salas poderão ter até 12 estudantes.

Neste ano, os portões abrem 30 minutos mais cedo, às 11h30, para evitar aglomerações na porta dos locais de prova. Os portões serão fechados às 13 horas e as avaliações começam às 13h30.