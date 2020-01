Cidades Escolas da rede estadual tinham mais de 50% de vagas ociosas Cerca de 3 mil alunos ocupavam espaço que caberia 8,6 mil e foram todos transferidos

Das 20 escolas estaduais fechadas no início de 2020 dentro do processo de reordenamento da rede pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), 17 encerram o ano passado com menos de 50% da capacidade de vagas preenchidas. Duas delas – o Centro de Ensino Juscelino Kubitschek, em Firminópolis, e a Escola Estadual Dário de Paiva Sampaio, em Faina – estavam com menos de 20...