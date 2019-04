Vida Urbana Escola Sesc de Ensino Médio abre inscrição nesta segunda-feira As inscrições podem ser feitas no site da instituição

A partir desta segunda-feira (8), estudantes de todo o país poderão se inscrever para ocupar uma das 160 vagas do primeiro ano do ensino médio da Escola Sesc de Ensino Médio, localizada em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. A instituição vai oferecer bolsas para estudo em período integral no Rio de Janeiro, no ano letivo de 2020. Do total de vagas oferta...