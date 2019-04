Vida Urbana Escola Raul Brasil vive rotina de trauma 1 mês após ataque em Suzano Embora exista um esforço para retomar aos poucos a atividade no colégio, pais e mães relatam uma rotina de traumas, aulas vagas e sensação de insegurança

A mensagem circulou pelo WhatsApp na manhã de uma quinta-feira (11). De tom alarmista, denunciava que dois homens, em atitude suspeita, davam voltas pela calçada da Escola Raul Brasil, em Suzano, onde as lembranças do massacre com dez mortos, ocorrido dias antes, nem sequer haviam esfriado. Os homens poderiam estar armados. Pior: e se planejavam um novo ataque? O texto e...