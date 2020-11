Cidades Escola particular em Goiânia realiza seletiva para bolsas de estudo As inscrições são gratuitas

Estão abertas as inscrições para seletiva de bolsas de estudo do colégio Elite. Elas podem ser feitas das seguintes formas: pelo site, pela Central de Relacionamento (0800 031 0306) ou no Elite Goiânia. Este ano, com modalidade presencial ou on-line, de acordo com a escolha do responsável, o 'Bolsão' será realizado no dia 7 de novembro (sábado). Os horários das avaliações s...