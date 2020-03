Atualizada às 10h42.

Uma escola de Educação Básica localizada no Setor Jaó, em Goiânia, que suspendeu as aulas desta sexta-feira (13) passa por processo de desinfecção nesta manhã. Em nota, o Colégio Ciem explicou que a psicóloga de 31 anos, um dos casos diagnosticados na capital com a infecção pelo novo coronavírus (Covid-19), viajou aos Estados Unidos antes do feriado do carnaval, entre os dias 16 de fevereiro e 03 de março.

De acordo com o comunicado, a profissional esteve na escola na quinta e sexta-feira seguintes. O trabalho desenvolvido pela profissional envolve atendimento individual e terapia de meditação em grupo. No entanto, como ela estava retornando na semana ao trabalho, não havia atendimentos individuais agendados.

Os gestores do local de ensino informam ainda que a psicóloga esteve envolvida com atividades de preparação de uma festa em homenagem ao Dia Da Mulher. Por esse motivo, teria tido pouco contato com os estudantes nos últimos dias.

"Foi uma surpresa para mim. Agora, buscamos preservar ao máximo a comunidade escolar", diz a diretora pedagógica. “A escola conta com a compreensão de toda a família. Garantimos que vamos tomar todas as medidas necessárias para preservar a integridade física de nossa comunidade escolar”, diz a instituição.

Leia a nota na íntegra:

Nota aos pais - Colégio CIEM

Para esclarecer as dúvidas recebidas da nossa comunidade, informamos que a psicologa viajou aos Estados Unidos antes do feriado do carnaval, entre os dias 16/02 e 03/03. A profissional esteve na escola na quinta e sexta-feira seguintes. O trabalho desenvolvido pela profissional envolve atendimento individual e terapia de meditação em grupo. No entanto, como ela estava retornando na semana ao trabalho, não havia atendimentos individuais agendado. O trabalho realizado no período foi o de meditação em grupo, feito sem contato físico com os alunos e por meio de comandos sonoros. Em grande parte das salas, a profissional não adentrou, limitando-se a conversar com a professora na porta , tomando nota sobre o desenvolvimento da turma e perguntando se havia algum aluno que necessitava de atendimento individual, que seria feito na semana posterior. Ainda, o contato foi minimizado, pois a mesma, nos dias que esteve na escola, auxiliou a confecção do painel para a decoração do evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Até o retorno da profissional à Goiânia, o número de casos suspeitos nos Estados Unidos era baixo e o país não era considerado zona de contágio. No final de semana seguinte, após o crescimento exponencial do número de casos de corona vírus nos Estados Unidos, a profissional, sem apresentar sintomas e por orientação da direção da escola, procurou atendimento médico para realização de teste. A confirmação do diagnóstico ocorreu nessa quinta-feira, 12/03.

No momento, a profissional encontrar-se isolada em casa e sem sintomas da doença. A equipe do CIEM trabalha para manter o diálogo aberto, seguimos monitorando toda a comunidade escolar e em contato frequente com as autoridades de saúde. Novas informações e respostas de dúvidas estarão no boletim, que será divulgado às 14h de amanhã.