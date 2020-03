Uma escola localizada no Setor Jaó, em Goiânia, suspendeu as aulas desta sexta-feira (13) para a adoção de medidas referentes ao caso após a confirmação de que uma das pacientes diagnosticadas na capital com a infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) presta serviços no local. Em nota, a instituição afirmou que a suspensão ocorrerá por medida de segurança, para que o caso seja avaliado e para que ocorra a limpeza e a desinfecção de todas as dependências da unidade.

Segundo o comunicado, a mulher trabalha como psicóloga no grupo terapêutico que presta serviços para o colégio. Nesta quinta-feira (12), três casos de Covid-19 foram confirmados em Goiás, sendo dois em Goiânia e um em Rio Verde.

Os três pacientes são mulheres e teriam contraído o vírus no exterior. Uma delas, que está em Goiânia, tem 38 anos e esteve nos EUA. A outra de Goiânia tem 31 anos e passou pela Itália recentemente. Já a de Rio Verde tem 61 anos e chegou de uma viagem na Espanha, onde realizou um curso na área da Saúde.

“A escola conta com a compreensão de toda a família. Garantimos que vamos tomar todas as medidas necessárias para preservar a integridade física de nossa comunidade escolar”, diz a instituição.