Cidades Escola de elite do Brasil supera Finlândia no Pisa; rede pública vai pior que Peru Nota desses colégios colocaria País na 5ª posição do ranking mundial de leitura. Tabulação feita pelo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) constatou desigualdades até dentro da rede pública, com escolas federais no nível da Austrália e estaduais ao lado da Bósnia

A nota das escolas particulares de elite do Brasil colocaria o País na 5ª posição do ranking mundial de leitura do Pisa, ao lado da Estônia, que tem o melhor desempenho da Europa. Já o resultado isolado das escolas públicas estaria 60 posições abaixo, na 65ª, entre 79 países. A tabulação foi feita a pedido do Estado pelo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate E...