Cidades Escavações nas obras do BRT revelam mais um capítulo do passado de Goiânia Novos achados arqueológicos na Praça Cívica podem completar o histórico da engenharia subterrânea dos primórdios da capital. Construção indica preocupação com política de saúde

Para arqueólogos, qualquer sinal da pegada humana em algum momento da história é motivo de comemoração. Esta semana não foi diferente para a equipe que acompanha as obras do BRT, na Praça Cívica, em Goiânia. A exemplo do que ocorreu em maio deste ano na Avenida Goiás, em frente ao Grande Hotel, novos vestígios do sistema de saneamento implantado no início da cidade, nos ...