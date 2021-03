Cidades Escassez de sedativos prejudica entubação em hospitais particulares de Goiás Hospitais particulares pediram sedativos emprestados para o governo estadual. No interior, pacientes chegam a acordar no meio do procedimento e arrancam “tubo”

A falta de medicamentos para manter pacientes com coronavírus entubados já é uma realidade em unidades de saúde de Goiás, no interior e na rede privada. Profissionais de saúde ouvidos pela reportagem relatam substituição por sedativos menos eficazes, economia nas doses aplicadas em cada paciente e situação limite, quando o estoque acaba e o hospital pega frascos das sub...