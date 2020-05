Cidades Erros podem ter causado surto de coronavírus no Hugo Profissionais de saúde do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) relatam falhas na segurança que podem ter levado aos casos de Covid-19 na unidade, que já tem 160 afastados

Atualizada às22h53 Uso incorreto de máscaras e aventais, entubação de pacientes sem proteção adequada, demora para diagnóstico e qualidade de equipamentos individuais de proteção (EPIs) podem ter causado a disseminação do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A reportagem conversou com três profissionais de saúde que trabalham...