Cidades Erro operacional grave resultou na morte de algumas pessoas em Paraisópolis, diz Moro Ministro se pronunciou pela primeira vez sobre caso em São Paulo; nove jovens morreram pisoteados

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, atribuiu a um “erro operacional grave” da Polícia Militar de São Paulo as nove mortes em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, na madrugada do domingo, 1ª, em seu primeiro comentário sobre o assunto. “Nesse caso em São Paulo, com todo respeito à Polícia Milita...