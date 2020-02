Cidades Erosões e alagamentos oferecem riscos após chuvas em municípios de Goiás Corpo de Bombeiros interditou ponte na GO-164, em São Luiz de Montes Belos, e isolou trecho de estrutura sobre o Rio das Almas, em Jaraguá. Erosão na GO-070, em Goiânia, passa por avaliação

As chuvas constantes registradas nos últimos dias em grande parte do Estado levaram municípios diversos a estado de atenção e até mesmo de alerta devido aos riscos provenientes do aumento dos níveis de rios, córregos e represas. Nesta sexta-feira (7), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de Grande Perigo relacionado ao Acumulado de Chuva para a maior parte do território goiano, alertando para os riscos de alagamentos e transbo...