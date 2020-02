Cidades Erosão preocupa moradores no Setor Colinas de Homero, em Aparecida de Goiânia Problema surgiu há cerca de dois meses, mas foi agravado pela chuva dos últimos dias

Atualizada às 14h14. Uma erosão na Rua Sócrates, no Setor Colinas de Homero, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, preocupa moradores da região. A via não é asfaltada. O problema, que surgiu há cerca de dois meses, mas foi agravado pela chuva dos últimos dias. O trecho passa por cima do Córrego Santo Antônio e já levou algumas árvores e ...