Cidades Equipe econômica acompanha discussão sobre Fundeb permanente Pelas contas de técnicos do Ministério da Economia, a aprovação do texto pode aumentar o gasto do governo federal em mais de R$ 855 bilhões em 10 anos

A equipe econômica acompanha com apreensão a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15 de 2015, que torna permanente e aumenta a participação da União no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Pelas contas de técnicos do Ministério da Economia, a aprovação do texto pode aumentar o gasto do gove...