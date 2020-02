Cidades Equipe de 50 militares faz desinfecção de veículos usados no transporte de repatriados em Anápolis Operação contou com esquadrões de defesa contra atividades radiológicas, bacterianas e nucleares da Marinha e do Exército. Brasileiros resgatados em Wuhan, epicentro do surto de coronavírus na China, chegaram neste domingo (9) na cidade goiana após cerca de 36 horas de viagem e devem passar a manhã descansando

Uma equipe com 50 militares fez a desinfecção dos equipamentos e veículos usados no transporte dos cidadãos brasileiros resgatados na China. O grupo com 34 pessoas deixou Wuhan, epicentro do surto do novo cononavírus, em duas aeronaves que pousaram na Base Aérea de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, na manhã deste domingo (9). Nenhum repatriado apresentou sintom...