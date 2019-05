Cidades Equipe da Rotam resgata menino de 4 anos em Goiânia

Um menino de 4 anos foi encontrado na tarde deste domingo (26) no Setor Goiânia 2, na capital. Segundo a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), uma equipe fazia patrulhamento pela via quando avistou o garoto em uma bicicleta. Os policiais pararam e foram conversar com o garoto. A criança contou que estava andando de bicicleta com o irmão e que tinha se per...