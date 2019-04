Vida Urbana Equipe brasileira ganha torneio mundial de robótica Time superou mais de 100 grupos de alunos de 9 a 16 anos de diversos países

Estudantes brasileiros ganharam o torneio de robótica First Championship, realizado em Houston, nos Estados Unidos. A equipe do Serviço Social da Indústria (Sesi) da cidade de Americana, em São Paulo, sagrou-se campeã, superando mais de 100 grupos de alunos de 9 a 16 anos de diversos países. A equipe do Sesi de Jundiaí, município também em São Paulo, foi a ...