Cidades Epidemiologistas defendem isolamento social após Cremego apoiar distanciamento vertical Manifestação de representantes do Conselho sobre isolamento social e uso de cloroquina provoca divergências com especialistas e entidades representativas de profissionais da saúde

Informações divulgadas sobre o novo coronavírus na página oficial do Instagram do Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) e pelo presidente da entidade, Leonardo Reis, são diferentes do que afirmam autoridades de saúde e a comunidade científica mundial. O presidente do órgão, que fiscaliza a prática médica no Estado, defendeu em nota escrita que medidas de dist...