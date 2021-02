Cidades Enxurrada arrasta carro e motorista morre em Luziânia A vítima desapareceu na noite deste domingo (14), durante um temporal, e só foi localizada na tarde desta segunda-feira (15)

Um homem morreu após o carro em que ele estava ser carregado pela enxurrada no setor Chácaras Marajoara, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A vítima desapareceu na noite deste domingo (14), durante um temporal, e só foi localizada na tarde desta segunda-feira (15). O Corpo de Bombeiros informou que o veículo estava parcialmente submerso e foi encontrado a quas...