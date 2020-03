Cidades Enxaqueca e depressão: pesquisa aponta que 57% dos pacientes têm oscilações de humor Irritabilidade e tristeza são as principais queixas de quem sofre com a doença

Os principais sentimentos que afetam quem sofre com enxaqueca são tristeza, incapacidade, irritação e agonia. Isso é o que revela um estudo realizado pela HSR Health, especializada em pesquisa de mercado na área da saúde. A pesquisa foi realizada entre os meses de setembro e outubro de 2019, com 145 pessoas diagnosticadas e que enfrentam dificuldades. De acordo com ...