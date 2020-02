Cidades Entregador por aplicativo morre após ser atingido por carro em Goiânia Polícia Civil investiga o caso. O motorista do veículo que atingiu a vítima fez teste do bafômetro, que deu negativo

Na madrugada deste domingo (16), um motociclista que fazia entregas por aplicativo morreu após ser atingido por um carro, no Jardim Presidente, em Goiânia. Clayton Bismarks Duncan Santana, de 26 anos, seguia pela Avenida Rio Verde, sentido Setor Garavelo, quando acabou colidindo com a lateral do veículo de passeio, que seguia no sentido contrário. A Delegacia de Cri...