Cidades Entregador é flagrado tentando destruir radar móvel a pauladas em Goiânia; assista 🎥 A SMT confirmou que a cena aconteceu no Jardim Atlântico; o caso foi encaminhado para apuração da Polícia Civil (PC)

Um entregador foi flagrado na tarde desta quarta-feira (21) atacando um radar móvel na Avenida Guarapari, no Jardim Atlântico, em Goiânia. A Polícia Civil vai apurar o caso. A gravação de 21 segundos mostra o homem pilotando uma motocicleta, ele para no meio da avenida, bate no equipamento com um pedaço de madeira e foge. Do outro lado da rua, dois agentes da Sec...