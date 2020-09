Cidades Entrega de viaduto na Jamel Cecílio em Goiânia tem novo adiamento Seinfra diz que reforço em estrutura aumentou tempo de execução da obra. Em julho, previsão era para serviço ser finalizado em setembro

Com previsão de ser liberado ainda neste mês, o tráfego do viaduto do complexo viário da Avenida Deputado Jamel Cecílio, em Goiânia, que está em construção há um ano, só será aberto entre novembro e dezembro. Foi o que disse ao POPULAR nesta terça-feira (28), o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Dolzonan da Cunha Mattos. Ele explicou qu...