Cidades Entornos de bens tombados como patrimônio histórico são diminuídos em Goiânia Comissão da Prefeitura decide diminuir tamanho das áreas envoltórias dos patrimônios, que trazem restrições para construções

As áreas envoltórias dos bens tombados como patrimônio histórico em Goiânia serão menores do que a proposta inicial da Prefeitura para a atualização do Plano Diretor. A comissão que discute a atualização do texto a ser reencaminhado para a Câmara Municipal decidiu por diminuir as áreas dos entornos, que foram estabelecidas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Pl...