O terreno de cerca de 10 mil metros quadrados terraplanado, no Setor Mansões Pôr do Sol, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, começou a receber nesta segunda-feira (6) a estrutura para a montagem de um hospital de campanha com 200 leitos. No local será erguido, de forma modular, um centro hospitalar temporário com tendas gigantes nos moldes daquele que ocupa atualmente o Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

“É um hospital em módulos, que será instalado dentro de uma estrutura que depois será removida, mas é uma estrutura para 200 leitos, com rede de oxigênio em todas as camas, 40 leitos de UTI, 160 leitos de semi-intensivo que vão dar para nós uma retaguarda muito grande”, disse o governador Ronaldo Caiado (DEM) durante live na tarde desta segunda-feira.

Primeiro Hospital de Campanha instalado pelo governo federal no País, a obra foi anunciada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta na semana passada. As tratativas estão sendo feitas pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) junto ao Ministério da Infraestrutura.

A empresa responsável deverá ser a mesma que ergueu a estrutura temporária no Pacaembu. A obra paulista foi feita em um prazo de seis dias. De acordo com o secretário de Saúde Ismael Alexandrino, em Goiás a construção poderá demorar um pouco mais, cerca de 12 dias, pois todos os leitos receberão a chamada rede de gases, de forma que, caso seja necessário, poderão ser transformados em leitos de cuidado intensivo, “pois tem os gases necessários para conectar ventilador”. O gestor destacou ainda a importância da obra para “colher uma população desassistida e marginalizada há anos, dando dignidade num momento difícil”.

Em diversas entrevistas, Caiado tem destacado a preocupação como a região do Entorno DF. A capital conta com um grande número de casos de Covid-19. Nesta segunda-feira este dado era de 485 infectados.

O prefeito de Águas Lindas, Hildo do Candango, destacou que a obra é prioritária para o município. Ele conta que inicialmente, a demanda era a conclusão do hospital regional, que está em obras há 15 anos. “A população ficou frustrada no início, por ser uma obra temporária, mas depois o governador nos explicou que não havia tempo hábil para concluir o nosso hospital, por conta da urgência da situação, e as pessoas entenderam”, afirmou. A prefeitura cedeu o terreno e realizou o serviço de terraplanagem.

Com os 200 leitos do Hospital de Campanha de Águas Lindas, o interior de Goiás tem a expectativa de contar com 1 mil leitos dedicados ao enfrentamento do novo coronavírus. Eles estarão distribuídos em sete municípios, em diferentes regiões do Estado.

Em Anápolis, o Centro de Convenções será transformado em hospital temporário e contará com 300 leitos. Em Itumbiara (com o Hospital e Maternidade São Marcos), serão 200 leitos. O Hospital das Clínicas de Jataí terá 100. Completam a lista: Formosa (60), Porangatu (60) e Luziânia (80).

Capital

Goiânia, que concentra o maior número de casos, poderá contar com 708 leitos públicos para casos graves de Covid-19, somando as unidades das esferas estadual, municipal e federal. Além do Hospital de Campanha de Enfrentamento ao novo coronavírus (HCamp), que tem 222 leitos já disponíveis, nesta segunda-feira foi inaugurada a Maternidade Célia Câmara, inicialmente com 30 leitos mas com capacidade de expansão (gradual) para até 186. Já o novo Hospital das Clínicas de Goiânia será inaugurado com 300 leitos em funcionamento, metade da capacidade total. O aumento de oferta de vagas também será de forma gradativa.

Caso consiga cumprir em tempo hábil todos os projetos anunciados, o Estado contará, durante a pandemia, com 1.708 leitos em unidades públicas, sem contar as vagas nos centros hospitalares privados. A projeção da SES é que todas as instalações estejam prontas para receber pacientes em até 60 dias.

Trata-se de um bom número na avaliação do médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz. Segundo ele, caso o cenário siga dentro das projeções, Goiás precisará ter no mínimo 1.200 leitos exclusivos para pacientes com coronavírus.