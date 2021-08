Cidades Entidades policiais repudiam reportagem do POPULAR Para representantes de oficiais e praças da PM goiana, matéria mostrando que 74 oficiais promovidos este ano respondem a ações criminais é desrespeitosa com a categoria

As entidades representativas dos policiais militares e pensionistas do Estado de Goiás divulgaram em conjunto um manifesto contra reportagem do POPULAR publicada na edição de sábado (28) com o título “74 PMs promovidos este ano respondem a ações criminais”. De acordo com o documento, a matéria “tentou colocar a sociedade contra sua protetora, a PMGO, sensacionaliza...