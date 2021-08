Cidades Entidades pedem à Justiça pela improcedência do pedido de retorno das aulas presenciais na UFG Ministério Público Federal (MPF) pediu que Universidade promova o retorno híbrido de aulas até o mês de setembro

Três entidades ligadas à Universidade Federal de Goiás (UFG) protocolaram um pedido de intervenção na Ação Civil Pública do Mistério Público Federal (MPF) que pede o retorno parcial das aulas presenciais. O pedido de intervenção aponta a improcedência dos pedidos do MPF, com o objetivo de impedir o retorno das atividades presenciais enquanto durar o estado de emergência d...