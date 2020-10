Cidades Enterros aumentam 55% no mês de setembro em Goiânia Cemitérios da capital receberam 1.082 corpos no nono mês do ano. No mesmo período de 2019 foram 698

O número de enterros em Goiânia no mês de setembro foi 55% maior que o mesmo período do ano passado. Foram 1.082 sepultamentos nos cemitérios da capital, enquanto em 2019 a soma foi de 698. Este aumento da demanda nos cemitérios por conta da pandemia do novo coronavírus vem sendo registrado desde junho. Agosto foi o mês que teve o maior crescimento, de 104%. Os d...