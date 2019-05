Cidades Enterro de jovem abusada em UTI de Goiânia foi interrompido para exame em corpo Família de estudante foi informada do abuso durante velório. Suspeito se apresentou nesta quarta-feira (29) em Goiânia

A família da estudante de Arquitetura Suzy Nogueira Cavalcante, de 21 anos, estuprada por um técnico em enfermagem enquanto estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Goiânia, só foi informada a respeito do abuso momentos antes do enterro dela, no dia 27 de maio, no Cemitério Jardim das Palmeiras. O velório teve de ser interrompido para que o corpo fos...