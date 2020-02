Cidades Enterro de gerente de hipermercado causa comoção em Bela Vista de Goiás Comércios fecharam e cidade ficou deserta durante despedida da gerente de hipermercado Fernanda de Souza Silva

O caso do assassinato da gerente de hipermercado Fernanda de Souza Silva, de 33 anos, paralisou a cidade de Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. A cena que se via no município era de um completo deserto na tarde de nesta quinta-feira (20). Grande parte do comércio fechou as portas para se despedir da gerente. O corpo de Fernanda saiu do Ins...