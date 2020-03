Cidades Enterrado corpo de professora de natação morta em acidente em Goiânia Na tarde desta segunda, o motorista do VW UP, Breno José Marques, de 29 anos, que colidiu contra o caminhão, deve passar por audiência de custódia no Fórum Criminal Desembargador Fenelon Teodoro Reis, no Jardim Goiás

A professora particular de educação física, Mariana Alves Marques, de 24 anos, morta em um acidente de trânsito foi sepultada na manhã desta segunda-feira (9) no Cemitério Parque Memorial de Goiânia. No perfil da jovem, amigos e conhecidos lamentaram a morte e prestaram condolências aos familiares. A outra passageira do veículo Stelitta Alves Oliveira, de 22 anos, pa...