Cidades Entenda por que algumas crianças têm medo do Papai Noel Episódios mais graves envolvendo a figura natalina podem virar casos de ansiedade na vida adulta e demandar até de atendimento profissional

Na fila para contar ao Papai Noel do Shopping Higienópolis (SP) o que pretende ganhar no Natal, José Luiz, de 3 anos, parecia animado. Mas, ao chegar a vez dele, o humor mudou: o menino decidiu não se aproximar e ficar em pé, guardando uma distância segura do bom velhinho. "Ele não é nada tímido. Mas acho que essa deve ser uma das primeiras experiências dele com essa f...