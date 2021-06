A vacinação contra a Covid-19 passa a ter novas regras em Goiás a partir da chegada de 150 mil doses nesta quinta-feira (24). Como anunciado pelo governador Ronaldo Caiado, 90% das doses serão para o público geral, conforme as faixas etárias. Os 10% restantes serão aplicados conforme os grupos vulneráveis de cada município.

Lactantes, garis e profissionais da imprensa vacinados em Goiás

A regra geral é de que esses 10% sejam destinados a profissionais da limpeza urbana, da educação e da imprensa, além de lactantes. Contudo, esse grupo pode ser alterado pelas prefeituras, caso não existam pessoas desses perfis nos municípios. Aparecida de Goiânia, por exemplo, já vacinou os profissionais de limpeza.

De acordo com o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, o objetivo é acelerar a vacinação no Estado. Segundo ele, diminuiu muito a procura por pessoas dos grupos prioritários, como o de pessoas com doenças preexistentes. “A ideia é não deixar vacina parada”, diz.



Chegada de novas doses de vacinas em Goiás

Cerca de 100 mil doses da CoronaVac e 50.100 da Janssen chegaram na manhã desta quinta-feira (24) a Goiás. Após chegar ao Aeroporto Internacional Santa Genoveva, os imunizantes são encaminhados para a Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) e distribuídos para as cidades goianas.