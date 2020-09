Cidades Ensino médio tem avanço inédito e Goiás lidera ranking do Ideb 2019 Ideb 2019 registrou melhoria em todos os estados na etapa. Paraná teve maior avanço no indicador

Todas as redes estaduais de ensino médio do país registraram, de forma inédita, avanço no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2019. Apesar da reação, apenas dois estados superaram as metas no indicador e os níveis de desempenho ainda permanecem baixos. Parte dos resultados do Ideb foi divulgada nesta terça-feira (15) pelo governo Jair Bolsonaro (sem p...