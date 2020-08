Cidades Ensino médio deve voltar primeiro, diz presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia Segundo Clovis Arns da Cunha, são alunos que entendem a importância das medidas preventivas contra o vírus

Em meio à polêmica em torno da volta às aulas , nenhuma das alternativas propostas pelas esferas governamentais vem ao encontro do que sugere o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clovis Arns da Cunha. Em entrevista à Folha, Cunha afirma que a retomada das atividades escolares deve ocorrer pelos alunos do último ano do ensino médio, porque estão ...