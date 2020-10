Cidades Ensino fundamental e médio em Goiás terão de respeitar limite de 25% em retorno Comitê estipulou capacidade de unidades escolares considerando modelo adotado em São Paulo e contexto de contágio entre crianças acima de 6 anos e adolescentes

Quando as aulas presenciais estiverem liberadas em Goiás para o ensino fundamental e médio - a previsão é que isso ocorra em novembro -, as escolas poderão liberar a entrada de até 25% dos alunos matriculados. É um índice menor do que o permitido para os berçários e escolas de ensino infantil, que poderão receber até 30%. Isso para reduzir o risco de contágio da Covid-19.O...