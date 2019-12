Cidades Ensaio fotográfico traz imagens feitas por Yosikazu Maeda Repórter fotográfico que trabalhou no jornal O POPULAR morreu nesta segunda-feira (23), aos 78 anos. Enterro será nesta terça-feira no Cemitério Parque Memorial

Morreu, na manhã desta segunda-feira (23), no Hospital São Francisco, em Goiânia, João Yosikazu Maeda, um dos mais importantes repórteres fotográficos que já passaram pela redação do POPULAR. Aos 78 anos, ele estava internado desde o dia 17 de dezembro para tentar debelar uma infecção no coração. Maeda, como era conhecido, trabalhou também no jornal Diário da Manhã e no G...